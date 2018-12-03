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ميدالية برونزية لأخضر التايكوندو في بطولة العالم العسكرية بالبرازيل

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ميدالية برونزية لأخضر التايكوندو في بطولة العالم العسكرية بالبرازيل

ميدالية برونزية لأخضر التايكوندو في بطولة العالم العسكرية بالبرازيل
http://almnatiq.net/?p=664108
المناطق - واس

حقق منتخب القوات المسلحة السعودية للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن 63 كجم أمس في منافسات بطولة العالم العسكرية المقامة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وجاءت البرونزية عن طريق اللاعب حمد المبروك عقب تغلبه على لاعبي منتخبات سيرلانكا وبلغاريا والإكوادور والكويت.
وكان لاعب الأخضر عبدالإله عسيري حقق الميدالية الفضية في البطولة لمنافسات وزن تحت 54 كجم .
وأشاد رئيس وفد المملكة للبطولة العميد الركن شداد العمري بالمستوى الفني الذي قدمه الاخضر خلال المنافسات مؤكداً أن اللاعب السعودي حاضر بقوة في جميع المشاركات القارية والدولية.

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