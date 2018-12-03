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المركز السعودي لكفاءة الطاقة يُطلق عدة نصائح لتوفير استهلاك الوقود في المركبات

المركز السعودي لكفاءة الطاقة يُطلق عدة نصائح لتوفير استهلاك الوقود في المركبات
http://almnatiq.net/?p=664113
المناطق - واس

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة على إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ حيث إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة.
وطالب ضمن رسائل توعوية متعددة يبثها للمواطنين والمقيمين بالبحث عن “بطاقة اقتصاد الوقود” عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود .
وبين المركز أن شراء مركبة جديدة يعتمد على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل “الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،… إلخ”، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.
وأكد أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

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