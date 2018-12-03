مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 47

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شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ(47)، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأقيمت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطارات الدولية يومي (1-2) ديسمبر احتفالاً بهذه المناسبة والترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية والإماراتية والصدح بالنشيد الوطني الإماراتي في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية، وتوزيع الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

وقدم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي، في تسجيلٍ صوتي ملاحي، تهنئته إلى المسافرين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الناقلات الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ(47)، متمنياً للشعب الإماراتي الشقيق التقدم والازدهار في كافة المجالات.

وتوشح المقر الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني بالرياض بالعلم الإماراتي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين للإمارات، واستقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المسافرين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بالورود والأعلام والهدايا التذكارية للاحتفال مع الاشقاء الإماراتيين داخل المطار، وشاركت فرقة للفنون الشعبية في هذا الاحتفال حيث قدمت العرضة السعودية داخل صالة رقم (2) في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

من جانبها شهدت صالات السفر بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع الأعلام الوطنية للبلدين الشقيقين وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وذلك بحضور القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ عارف النعيمي.

وزيّنت شركة مطارات الدمام صالات السفر بمطار الملك فهد الدولي بالدمام بالأعلام الإماراتية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع عبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي على شاشات العرض داخل الصالة تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين.

وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبل المسافرين القادمين من دولة الإمارات بالورود والأعلام والشوكولاتة وتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين.

وشارك مطار الطائف الدولي، مشاعر الفرحة مع ركاب رحلة فلاي دبي القادمة لمحافظة الطائف، عندما استقبلهم منسوبو المطار بالهدايا والورد والأعلام وعبارات التهاني والتبريكات، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة وشعب الإمارات.

واكتسى برج المراقبة بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، بألوان العلم الوطني للإمارات احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ(47) لدولة الإمارات العربية المتحدة.