مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية على منطقة تبوك ابتدءاً من غداً الثلاثاء

المناطق - تبوك - علي العميري:

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه بناءاً على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك ابتداءً من يوم غداً الثلاثاء الى يوم الجمعة القادمة عن وجود تقلبات جوية على معظم المناطق من ضمنها منطقة تبوك ، وحيث سيكون هناك بمشئة الله تعالى هطول أمطار رعدية من متوسطه الى غزيره تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود انخفاض في درجات الحرارة خاصةً على محافظتي تيماء وأملج .

وأضاف الشمري أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع الحالة ودعت الجميع لتوخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمعات المياه والبقاء في مواقع آمنة عند استمرار هطول الأمطار .

وأكد الرائد الشمري أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.