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أمير عسير يقدم واجب العزاء في شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان “آل فردان”

أمير عسير يقدم واجب العزاء في شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان “آل فردان”
http://almnatiq.net/?p=664140
المناطق - عسير

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم تعازيه ومواساته لأسرة آل فردان في وفاة الشيخ عبدالله بن سعد بن فردان شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان الذي توفي – يرحمه الله – يوم أمس الأول بمدينة الرياض وذلك بعد معاناه طويلة مع المرض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بمنزل أسرة الفقيد بمحافظة سراة عبيدة أشقاء الفقيد الشيخ علي بن سعد بن فردان ، و الأستاذ صالح بن سعد بن فردان محافظ رجال ألمع ، وأبناء الفقيد محمد بن عبدالله بن فردان ، وحسين بن عبدالله بن فردان ، وسعد بن عبدالله بن فردان ، وعدد من أفراد أسرة آل فردان بمحافظة سراة عبيدة.

ودعا سموه الله – جل وعلا – أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جهتها ثمنت أسرة آل فردان لسمو أمير المنطقة هذه المشاعر والمواساة وتقديمه واجب العزاء ، مؤكدين أن هذا ليس بغريبٍ على سموه , داعين الله أن يحفظ سموه من كل شر ومكروه.

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