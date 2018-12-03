” فن الإلقاء والخطابة” محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي

المناطق - تبوك :

نظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك أمس محاضرة تدريبية بعنوان ” فن الإلقاء والخطابة” وذلك بمقر النادي بحي المروج بتبوك .

وتناولت المحاضرة التي قدمها المهندس ممدوح الشلال أهمية اكتساب مهارة الإلقاء والحديث بطريقة فعالة ومؤثرة أمام الآخرين وأهم خطوات المتحدث الناجح وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.