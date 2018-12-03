احدث الأخبار

4500 مواطن ومواطنة يستفيدون من برامج الهلال الأحمر بتبوك
منطقة تبوك
 ” فن الإلقاء والخطابة” محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي
منطقة تبوك
 أمير عسير يقدم واجب العزاء في شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان “آل فردان”
منطقة عسير
 مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية على منطقة تبوك ابتدءاً من غداً الثلاثاء
منطقة تبوك
 ولي العهد يغادر الجزائر
أبرز المواد
 مركز سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين الذين جندتهم الميليشيات الحوثية ضمن برنامج إعادة تأهيلهم
أبرز المواد
 مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 47
أبرز المواد
 المركز السعودي لكفاءة الطاقة يُطلق عدة نصائح لتوفير استهلاك الوقود في المركبات
أبرز المواد
 ميدالية برونزية لأخضر التايكوندو في بطولة العالم العسكرية بالبرازيل
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة شؤون المسجد النبوي وجامعة طيبة في عدد من المجالات
منطقة المدينة المنورة
 المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام
منطقة تبوك
 فيما أقلعت ١٣ مدخنة .. “خلف إقلاع ١٥ مدخنا إمرأة”
منطقة القصيم
4500 مواطن ومواطنة يستفيدون من برامج الهلال الأحمر بتبوك

4500 مواطن ومواطنة يستفيدون من برامج الهلال الأحمر بتبوك

منطقة تبوك
” فن الإلقاء والخطابة” محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي

” فن الإلقاء والخطابة” محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي

منطقة تبوك
أمير عسير يقدم واجب العزاء في شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان “آل فردان”

أمير عسير يقدم واجب العزاء في شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان “آل فردان”

منطقة عسير
مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية على منطقة تبوك ابتدءاً من غداً الثلاثاء

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية على منطقة تبوك ابتدءاً من غداً الثلاثاء

منطقة تبوك

4500 مواطن ومواطنة يستفيدون من برامج الهلال الأحمر بتبوك

4500 مواطن ومواطنة يستفيدون من برامج الهلال الأحمر بتبوك
http://almnatiq.net/?p=664149
المناطق - تبوك - منى الريس:

استفاد 4500 مواطن ومواطنه بمنطقة تبوك من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي نظمتها إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال شهر نوفمبر 2018 م الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن إقامة هذه الدورات يأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بهدف رفع مستوى التوعية بالإسعافات الأولية للمواطنين والمقيمين من النساء والرجال مشيراً إلى إقامة الهيئة كذلك لدورات تخصصية للعاملين في مجال الطوارئ والخدمات الإسعافية من خارج الهيئة مثل دورة مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي (BLS) ودورة انعاش القلب المتقدمة لدعم الحياة (ACLS) ودورة تقديم الدعم الطبي لحالات الإصابة ما قبل المستشفى (PHTLS).
وأكد حرص الهيئة بشكل دائم ومستمر على عمل هذه الدورات لرفع التوعية بالإسعافات الأولية للمواطنين والمقيمين من خلال قسميها (للرجال والنساء) بالإضافة لبرامج التعليم الطبي المستمر لتطوير منسوبيها وإعطاء الفرصة للممارسين الصحيين العاملين في مجال الطوارئ في تطوير قدرتهم داعياً الجميع للتسجيل والالتحاق في الدورات القادمة التي تقام تباعاً وبشكل مستمر.

روابط ذات صلة

” فن الإلقاء والخطابة” محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي

” فن الإلقاء والخطابة” محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي
مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية على منطقة تبوك ابتدءاً من غداً الثلاثاء

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية على منطقة تبوك ابتدءاً من غداً الثلاثاء
المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام

المعاملة الحسنة تدفع عاملان وعاملة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك للإسلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*