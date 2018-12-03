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ولي العهد يبعث برقية شكر للوزير الأول الجزائري

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ولي العهد يبعث برقية شكر للوزير الأول الجزائري

ولي العهد يبعث برقية شكر للوزير الأول الجزائري
http://almnatiq.net/?p=664162
المناطق - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية شكر لدولة الوزير الأول الأستاذ أحمد أويحيى إثر مغادرته – حفظه الله – الجزائر ، فيما يلي نصها :
دولة السيد / أحمد أويحيى حفظه الله
الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لدولتكم على ما لقيناه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
لقد أتاحت هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قُدماً في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس / عبدالعزيز بوتفليقة.
أسأل المولى عز وجل لدولتكم دوام الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري الشقيق استمرار التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري .
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء

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