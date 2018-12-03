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الأمير أحمد بن فهد يستقبل معالي نائب وزير العدل

الأمير أحمد بن فهد يستقبل معالي نائب وزير العدل
http://almnatiq.net/?p=664165
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف يرافقه وكيل الوزارة لشؤون المحاكم الشيخ أحمد بن سلطان شير ، ومدير فرع وزارة العدل في المنطقة الشرقية الشيخ سالم بن خلفان الشامسي.

واطلع سموه على جهود الوزارة في تطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل، كما استعرض سموه أبرز المشاريع التطويرية للوزارة.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية ما يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله من اهتمام بالعدل وتطبيق الشريعة الإسلامية ، مؤكداً سموه بأن قيم العدل، واستقلال سلطة القضاء في بلادنا هي السمة الأبرز في تاريخ المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه .

من جهته قدم معالي نائب وزير العدل شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة سائلا الله التوفيق لهم لخدمة دينهم ووطنهم.

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