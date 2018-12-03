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فرق المكافحة ببلدية القطيف ترش أماكن تجمعات المياه

فرق المكافحة ببلدية القطيف ترش أماكن تجمعات المياه
http://almnatiq.net/?p=664168
المناطق - القطيف

قامت فرق مكافحة الحشرات في بلدية محافظة القطيف، مؤخرا برش كافة أماكن التجمعات المائية التي تكونت نتيجة هطول الأمطار في الفترة الماضية في عموم مناطق المحافظة.

وقال رئيس بلدية المحافظة المهندس زياد بن محمد مغربل أن فرق المكافحة تقوم بتنفيذ الخطة باستخدام عدة أنواع من أجهزة المكافحة مثل أجهزة الرش بالرذاذ العادي التي تقوم برش التجمعات المائية للقضاء على يرقات البعوض والحشرات الأخرى، وأجهزة الرش بالرذاذ متناهي الصغر التي تقوم بالقضاء على البعوض الطائر والذباب وأجهزت التضبيب الحراري، وكذلك فرق المكافحة الأرضية التي تم توزيعها على المواقع المستهدفة.

وأبان بأن خطة البلدية تركز على رش التجمعات القريبة من الأحياء السكنية والمدارس، مؤكدا أن جميع الفرق انتشرت على جميع أنحاء المحافظة لتنفيذ خطة رش شاملة فضلا عن تخصيص فرق للطوارئ تستقبل ملاحظات وشكاوى المواطنين والمقيمين في حالة وجودها بصورة عاجلة، مشيراً إلى أن الفرق المختصة بالبلدية قامت بعمل مسح شامل لمواقع التجمعات الدائمة والتي يلزم إدراجها ضمن خطط الرش والمعالجة الجذرية لها.

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