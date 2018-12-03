غرفة الشرقية تقيم غداً الثلاثاء حفلها السنوي وتكرم رئيس وأعضاء مجلس إدارتها للدورة السابقة

المناطق - الدمام

تقيم غرفة الشرقية مساء غدا الثلاثاء (الرابع من شهر ديسمبر 2018) حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال ” بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة، فضلا عن المسؤولين في الدوائر والمصالح الحكومية المختلفة وممثلي السفارات والقنصليات والمثقفين والإعلاميين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن غرفة الشرقية تعقد هذا الحفل في هذا الوقت انطلاقا من الدور الكبير الذي تقوم به حيث تستقبل كافة رجال الأعمال، ويضيف الخالدي أنه وانطلاقا من هذا الموقع الذي حملته الغرفة على عاتقها، فإنها تقوم بهذا الحفل لتحقيق التواصل بين كافة رجال الأعمال من شتى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

ولفت الخالدي إلى أن حفل هذا العام سوف يشهد تكريم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة 17 وهم الذين خدموا الغرفة، وساهموا في أنشطتها، وكانوا رفقاء لنجاحاتها، وتحمّلوا المسؤولية المجتمعية من خلال العمل ضمن أروقتها ، مضيفاً :” لقد حققت الغرفة خلال الأعوام الماضية المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن وتعزيز مسيرته التنموية ، حيث قَدّمَت العديدَ من المبادرات على كافة الأصعدة، الأمر الذي يستدعي ـــ ونحن نحتفي اليوم بتكريم مجلس إدارة الغرفة في دورته السابقة ـــ أن نتقَدّمَ بالشكر إلى المجلس، رئيسا وأعضاء، وأن نتقدّمَ لهم بصادق مشاعر التقدير والامتنان، لما قدموه في خدمة الوطن، إسهاما في تطوير أداء اقتصادنا الوطني، وفي رعاية مصالح قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية ”

وأعرب الخالدي عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاحات الغرفة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايتهما ودعمهما المتواصل لأنشطة الغرفة، وكل من شارك في أنشطتها، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، والشكر موصول لكل الجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت معها، وشاركتها نجاحاتها.