الدوريات الأمنية بمحافظة البدع تنفذ حملة أمنية

المناطق - تبوك - علي العميري:

قامت الدوريات الأمنية بمحافظة البدع بمشاركة المرور بحملات أمنية في أحياء المحافظة لضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المعمم عنها والمخالفة للتعليمات الأمنية.

وقاد الحملة ميدانياً قائد البحث الجنائي بشرطة البدع النقيب مازن بن سعيد الحربي بإشراف مدير شرطة المحافظة الرائد سعد بن علي الشهري.

وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع فرق دوريات الأمن الرسمية والمرور حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفة بشكل مفاجئ على الشوارع الرئيسية بالمحافظة ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها إضافة إلى السيارات المخالفة من تظليل أو عدم تركيب لوحات.

وحيث أن الحملة تأتي استمراراً للحملات السابقة لتعقب ومتابعة المطلوبين في قضايا جنائية والمشتبه بهم والمخالفين، وتهدف إلى حفظ النظام واستقرار الأمن والسلامة المرورية للمواطنين أو المقيمين.

