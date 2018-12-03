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منطقة جازان

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
http://almnatiq.net/?p=664188
المناطق - واس

على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في الجزائر اليوم، وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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