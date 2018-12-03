آل حموض يتابع الإستعدادات النهائية ويناقش الخطة التنفيذية لفعاليات مهرجان المجاردة

المناطق - المجاردة

ترأس محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض مساء اليوم الأثنين ١٤٤٠/٣/٢٥هـ إجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بحضور أصدقاء اللجنة المشاركين في فعالياتها لمناقشة الخطة التنفيذية والاستعدادات النهائية لفعاليات مهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام 1440 هـ (المجاردة أجمل) ومهرجان العسل السابع (عسلنا أجود)

وتم استعراض شعار مهرجان العسل السابع والذي سيتم تدشينه خلال هذا الأسبوع إن شاء الله ، كما تم مناقشة مشاركة معارض الادارات الحكومية المصاحبة لمهرجان العسل وتفعيل الاسر المنتجة برعاية لجنة التنمية الاجتماعية ، ومناقشة آخر الاستعدادات للمعارض الفنية والتشكيلية والفوتوغرافية بشارع الفن .

في ختام اللقاء بعث محافظ المجاردة عبارات الشكر للجميع لحرصهم ومشاركتهم الفاعلة كما حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتواصل المحافظة نجاحتها المبهرة في المواسم السابقة وذكر بأنه لن يرضى إلا بأفضل وأميز مما قُدم .