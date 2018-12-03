احدث الأخبار

مركز التأهيل الشامل بتبوك يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 آل حموض يتابع الإستعدادات النهائية ويناقش الخطة التنفيذية لفعاليات مهرجان المجاردة
منطقة عسير
 وزير الشئون البلدية والقروية يعتمد لوحات مؤشرات القطاع البلدي في مرحلتها الأولى على مستوى الأمانات والبلديات
محليات
 وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
أبرز المواد
 الدوريات الأمنية بمحافظة البدع تنفذ حملة أمنية
منطقة تبوك
 المحتجون في فرنسا يصعّدون ويحاصرون 11 منشأة لتخزين الوقود
أبرز المواد
 ترامب يعتزم بحث وقف سباق التسلح “الخارج عن السيطرة” مع نظيريه الروسي والصيني
أبرز المواد
 مدرب الأهلي : مباراتنا أمام وفاق سطيف غداً قوية وصعبة
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تقيم غداً الثلاثاء حفلها السنوي وتكرم رئيس وأعضاء مجلس إدارتها للدورة السابقة
المنطقة الشرقية
 فرق المكافحة ببلدية القطيف ترش أماكن تجمعات المياه
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل معالي نائب وزير العدل
المنطقة الشرقية
 ولي العهد يبعث برقية شكر للوزير الأول الجزائري
أبرز المواد
مركز التأهيل الشامل بتبوك يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

مركز التأهيل الشامل بتبوك يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

منطقة تبوك
آل حموض يتابع الإستعدادات النهائية ويناقش الخطة التنفيذية لفعاليات مهرجان المجاردة

آل حموض يتابع الإستعدادات النهائية ويناقش الخطة التنفيذية لفعاليات مهرجان المجاردة

منطقة عسير
وزير الشئون البلدية والقروية يعتمد لوحات مؤشرات القطاع البلدي في مرحلتها الأولى على مستوى الأمانات والبلديات

وزير الشئون البلدية والقروية يعتمد لوحات مؤشرات القطاع البلدي في مرحلتها الأولى على مستوى الأمانات والبلديات

محليات
وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري

أبرز المواد

مركز التأهيل الشامل بتبوك يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

مركز التأهيل الشامل بتبوك يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=664205
المناطق - تبوك :

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التأهيل الشامل اليوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار “تمكين ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة بحضور مساعد مدير الفرع بالمنطقة أسعد عبدالله أبو هاشم ورئيس قسم التربية الخاصة بجامعة تبوك الدكتور عبدالله القحطاني وعدد من قيادات الفرع ومدراء الإدارات والوحدات التابعة له وبمشاركة ذوي الاعاقات وأولياء أمورهم وذويهم إضافة لنزلاء ومنسوبي المركز.
وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك قدم مدير مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك عبدالعزيز بن مهلي العنزي عرض مرئي احتوى ما يضمه المركز بمنطقة تبوك من إدارات وأقسام وما يقدمه من خدمات وفعاليات وأنشطة وبرامج تأهيلية وإيوائيةً وخدمات طبية ورعاية نفسيه واجتماعيه بالإضافة إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات اليومية للنزلاء ومساعدتهم بتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات السلوكية والمعرفية التي تساعدهم للاعتماد على أنفسهم تلاها تقديم عدد من الفقرات الإنشادية والوطنية، وعدد من العروض المسرحية.
وفي ختام الحفل كرم مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات المركز كما قدمت الهدايا لنزلاء المركز وذويهم.

روابط ذات صلة

الدوريات الأمنية بمحافظة البدع تنفذ حملة أمنية

الدوريات الأمنية بمحافظة البدع تنفذ حملة أمنية
4500 مواطن ومواطنة يستفيدون من برامج الهلال الأحمر بتبوك

4500 مواطن ومواطنة يستفيدون من برامج الهلال الأحمر بتبوك
” فن الإلقاء والخطابة” محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي

” فن الإلقاء والخطابة” محاضرة تدريبية بنادي تبوك الأدبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*