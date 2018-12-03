مركز التأهيل الشامل بتبوك يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

المناطق - تبوك :

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التأهيل الشامل اليوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار “تمكين ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة بحضور مساعد مدير الفرع بالمنطقة أسعد عبدالله أبو هاشم ورئيس قسم التربية الخاصة بجامعة تبوك الدكتور عبدالله القحطاني وعدد من قيادات الفرع ومدراء الإدارات والوحدات التابعة له وبمشاركة ذوي الاعاقات وأولياء أمورهم وذويهم إضافة لنزلاء ومنسوبي المركز.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك قدم مدير مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك عبدالعزيز بن مهلي العنزي عرض مرئي احتوى ما يضمه المركز بمنطقة تبوك من إدارات وأقسام وما يقدمه من خدمات وفعاليات وأنشطة وبرامج تأهيلية وإيوائيةً وخدمات طبية ورعاية نفسيه واجتماعيه بالإضافة إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات اليومية للنزلاء ومساعدتهم بتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات السلوكية والمعرفية التي تساعدهم للاعتماد على أنفسهم تلاها تقديم عدد من الفقرات الإنشادية والوطنية، وعدد من العروض المسرحية.

وفي ختام الحفل كرم مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات المركز كما قدمت الهدايا لنزلاء المركز وذويهم.

