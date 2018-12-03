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أمير منطقة جازان‬ يخصص الجلسة الاسبوعية ” أهمية العناية بالمرافق العامة والواجهات البحرية والحدائق “

أمير منطقة جازان‬ يخصص الجلسة الاسبوعية ” أهمية العناية بالمرافق العامة والواجهات البحرية والحدائق “

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مساء غد .. ‏‫

أمير منطقة جازان‬ يخصص الجلسة الاسبوعية ” أهمية العناية بالمرافق العامة والواجهات البحرية والحدائق “

أمير منطقة جازان‬ يخصص الجلسة الاسبوعية ” أهمية العناية بالمرافق العامة والواجهات البحرية والحدائق “
http://almnatiq.net/?p=664209
المناطق - فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بتخصيص الجلسة الأسبوعية المعتادة عن موضوع ” أهمية العناية بالمرافق العامة والحدائق والواجهات البحرية “، وذلك مساء غد الثلاثاء ، بقصر سموه بحيء الشاطىء بعد المغرب مباشرة.

وسيتم خلال الجلسة مناقشة مختلف الجوانب عن ” العناية بالمرافق العامة والحدائق ” والواجهات البحرية “ودور الامانة والبلديات في الحفاط على المواقع والممتلكات العامة.

ويشارك بمحاور الجلسة أمين أمانة منطقة جازان أ. نايف بن سعيدان وعددا من المختصين بالأمانة لابراز اهمية الواجهات والمواقع والمرافق العامة “..

وفي ختام الجلسة سيتم تكريم الشخصية المتميزة ” الطبيب الرائد خالد السهلي ، من قبل سمو أمير المنطقة وذلك نظير اسهاماته في مجال البحث العلمي والطبي بتحقيقه انجازا لاكتشاف مسبب الجلطات لدى الانسان.

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