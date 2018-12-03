محافظ صبيا يعقد إجتماع بمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

المناطق - فضة عطيف

عقد محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود صباح اليوم الأثنين الخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440هــ إجتماعاً بمدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس ابراهيم بن أحمد العكيري بحضور مدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز بالمحافظة بصالة الإجتماعات .

وفي بداية الأجتماع رحب سعادة المحافظ بالجميع مثمناً لهم حرصهم على الحضور لمناقشة المشاريع التابعة لوزارة الإسكان بصبيا والمراكز التابعة لها وقد تم عرض المخططات والمواقع المخصصة للمواطنين والمشاريع المستقبلية الجاري تصميمها بمحافظة صبيا .

حيث اوضح العكيري انه انطلاقاً لبرامج الوزارة المختلفه ومن ضمنها منتج (الارض المجانية) تم تخصيص إجمالي (٧٢٦٢) ارض سكنية بـ(٤) مخططات ضمن حملة سكني٢٠١٧ إلى الموجة العاشرة من حملة سكني ٢٠١٨م ولحريصه الوزاره على تغيطة أعداد المستحقين فقد تم أيضاً تكليف المختصين لديهم لعمل تصاميم لموقعين بمساحة اجمالية تقدر (٩٧٨٢٤٦.٥) متر مربع لاستفادة اكبر شريحه من المجتمع من أبناء المحافظة .

ومن جانب اخر أوضح ” الداود” انه لابد من المساهم في تذليل كل العقبات التي تعيق من تنفيذ هذه المشاريع التنموية والتي تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز من خلال توفير السكن الكريم للمواطنين السعودي وتذليل كل العقبات التي تحيل دون ذلك .

وفِي ختام اللقاء ثمن “الداود” جهود مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس ابراهيم عكيري على مايقوم به من متابعة لهذه المشاريع التنموية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مشيدا بدور رؤساء المراكز والبلديات في التعاون معهم للوصول لخدمة الصالح العام متمنياً التوفيق للجميع .