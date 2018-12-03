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بالصور ..دوريات الشرطة والمرور برجال ألمع يكثفان جهودهما لتنظيم عمليات السير على طرق المحافظة

بالصور ..دوريات الشرطة والمرور برجال ألمع يكثفان جهودهما لتنظيم عمليات السير على طرق المحافظة

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بالصور ..دوريات الشرطة والمرور برجال ألمع يكثفان جهودهما لتنظيم عمليات السير على طرق المحافظة

بالصور ..دوريات الشرطة والمرور برجال ألمع يكثفان جهودهما لتنظيم عمليات السير على طرق المحافظة
http://almnatiq.net/?p=664218
المناطق - رجال ألمع

واصلت دوريات الشرطة والمرور بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير القيام بواجبها ومهامها في تنظيم عمليات السير والإنضباط المروري لليوم الثاني على التوالي بطريق عقبة الصماء وجميع طرق المحافظة وذلك بعد تحويل السير عليها بدلاً من عقبة ضلع التي صدر قرار بإغلاقها مؤقتاً لبعض الإصلاحات وأعمال الصيانة نتيجة لبعض الأضرار التي لحقت بها والتي شكلت خطراً على حياة المسافرين .

وقد انتشرت هذه الدوريات على طول الطريق الذي يمر بالعديد من المواقع مثل: الحبيل، البتيلة، ،الشعبين ،العوص بالإضافة لبعض الطرق المؤدية للعقبة ، وكذلك القيام بتنبيه المسافرين للسرعات المحددة والمنحدرات الخطيرة ومناطق عدم التجاوز وذلك لضمان مرور المسافرين عبر هذا الطريق بأمان .

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