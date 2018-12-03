افتتاح مركز صحي شرق الباطن مناوب على مدار ٢٤ساعة لحالات الولادة والأطفال

المناطق – محمود القاضي

افتتح سعادة محافظ حفرالباطن الأستاذ عبدالمحسن العطيشان وبحضور مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر الصافي مركز صحي شرق الباطن بعد تجهيزه تجهيزاً كاملاً وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيله على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات المرضية وكذلك الحالات الخاصة بالولادة والأطفال.

ويهدف المركز إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة على مدار الساعة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهارا، إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات من خلال استقبال الحالات الخاصة بالولادة والأطفال.

الجدير بالذكر أن صحة حفرالباطن خصصت كذلك 5 مراكز صحية أخرى مناوبة تعمل بنظام الرعاية الممتدة (16) ساعة يومياً وهي مركز صحي العزيزية أ، شرق المحمدية، الذيبية، الصفيري، والتي تعمل من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً إضافة لمركز الرقعي الذي يعمل على مدار الساعة، وتأتي هذه الخطوة ضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية.