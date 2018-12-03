اختتام أعمال ملتقى ” الأمن والسلامة ” بتعليم جدة

المناطق - جده

اختتمت اليوم الاثنين أعمال ملتقى “الأمن والسلامة ممارسة وتمكين” الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة بتعليم جدة، ودشنه مدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي أمس الأحد بحضور ومشاركة مدير مرور جدة العميد سليمان الزكري وعدد من قيادات الدفاع المدني والإدارات التعليمية ذات العلاقة وبحضور قادة وقائدات المدارس بالإضافة لمنسقي ومنسقات السلامة المدرسية وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

شهد اليوم الثاني للملتقى تقديم عدد من أوراق العمل استهلتها مساعدة مدير الأمن والسلامة نسرين نظيف بورقة عن برامج الأمن والسلامة في المدارس وكيفية تفعيلها تلاها ورقة عمل لإدارة الإعلام التربوي قدمها مساعد مدير الإعلام الدكتور أحمد المالكي سلط الضوء فيها على الدور الذي يلعبه الإعلام في نشر الوعي والتثقيف بالأمن والسلامة المدرسية.

بعد ذلك حضرت ورقة عمل إدارة التشغيل والصيانة والتي تحدث من خلالها ريان الغامدي عن مشكلات السلامة في المباني المدرسية، وكان الملتقى قد شهد في يومه الأول “أمس” تقديم عدة أوراق عمل لكل من المقدم أحمد البارقي من إدارة مرور جدة استعرض خلالها المخاطر المرورية حول المدارس وكيفية التعامل معها وورقة عمل عن أدوار قيادات المدارس المناطة بهم تجاه الأمن والسلامة والتي قدمها كل من رئيسة القيادة المدرسية عائشة عسيري ورئيس قسم السلامة المدرسية حسين السقاف إلى جانب ورقة عمل للرائد مازن الزايدي من إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة عن أدوار الدفاع المدني تجاه المنشآت التعليمية فيما اختتمت أعمال اليوم الأول للقاء بورقة عمل للإدارة القانونية بتعليم جدة قدمها أحمد المالكي.

يُذكر أن الملتقى يأتي في عامه الثالث ضمن خطط إدارة الأمن والسلامة بتعليم جدة لرفع مستوى الوعي وتعزيز نشر ثقافة السلامة في الميدان التعليمي باستهداف القيادات التربوية ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس.

