عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات طبية تشتمل على 16 طنًا و 560 كيلو غرامًا من المستلزمات الطبية (كرات قطن) مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية.
حيث خصصت 4 أطنان و 500 كيلو غرام لهيئة مستشفى الجمهورية بعدن، و 4 أطنان و500 كيلو غرام لهيئة مستشفى الثورة بمحافظة تعز، و3 أطنان و 160 كيلو غرامًا خصصت لهيئة مستشفى مأرب العام، فيما خصصت 4 أطنان و 400 كيلو غرام لهيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت.
وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات طبية تستهدف عدة محافظات يمنية عبر منفذ الوديعة
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات طبية تشتمل على 16 طنًا و 560 كيلو غرامًا من المستلزمات الطبية (كرات قطن) مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية.
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