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أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة

أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة

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أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة

أمير الجوف يستقبل المواطنين وأعيان المنطقة
http://almnatiq.net/?p=664248
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل وأعيان المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

كما استقبل سمو أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام
ومتابعة سموه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات ورؤساء المراكز.

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