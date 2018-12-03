مساعدة مدير تعليم الشمالية ( بنات ) ترعى فعاليات اليوم العالمي للطفل

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رعت المساعدة للمدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة : نورة بنت عبدالعزيز الفايز اليوم العالمي للطفل بحضور مديرة إدارة رياض الاطفال فهيدة بنت درزي الدغمي ومديرات الإدارات ومشرفات وقائدات ومعلمات رياض الأطفال وذلك في مدارس بنات الغد الأهليه .

وكانت بداية الافتتاح بجولة في المعرض المصاحب للفعالية والتجول في الأركان المشاركة واستمعت من الأطفال و معلماتهن لشرح عن محتويات الأركان وأهدافها .

ثم تم التوجه للمسرح وكانت بداية الفقرات آيات من القران الكريم ثم فقرة ترحيبية تلا ذلك كلمة المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ :عبدالرحمن بن سعد القريشي بهذه المناسبة عن طريق الدائرة التلفزيونية بعد ذلك كلمة المساعدة الاستاذة نورة الفايز ، تلاها كلمة لمديرة إدارة رياض الاطفال حيث رحبت بجميع الحاضرات والحديث عن أهمية اليوم العالمي للطفل .

ثم بدأت فقرات عدة منها (كلمة اسمعوني ) بمشاركة احد الأطفال ، بعد ذلك فقرة حقوق الطفل قدمها مجموعه من الاطفال تلاها فقرة (حلقة في رياض الاطفال ) قدمها مجموعه من الاطفال مع معلمتهم ، ثم عرض فيديو بعنوان (كنت وأصبحت ) .

بعدها شهد الحضور انطلاق أوبريت نبض الغلا بشاشة العرض ومشاركة مجموعة من الاطفال ، ثم فقرة تحليل رسومات الأطفال ومسرح العرائس وكذلك فقرة النظرة للطفولة الإيجابية والسلبية .

وقبل انتهاء فقرات الحفل أنطلقت مسرحية ليلى والذئب من تقديم مجموعه من المعلمات ، وفِي ختام الحفل قامت إدارة رياض الاطفال بتكريم لجميع المشاركات بالاحتفاء والمبادرات من معلمات رياض الاطفال والمعلمات المتطوعات في تدريس هذه المرحلة والقائدات

وقدمت مديرة إدارة رياض الأطفال الأستاذة فهيدة الدغمي درع تذكاري للأستاذة نورة الفايز راعية الحفل ، وكذلك قدمت درع تذكاري لمدارس بنات الغد لرعايتهم واستضافة الفعالية ، ثم قدمت قائدات مرحلة الطفولة المبكرة درع تذكاري لمديرة إدارة رياض الاطفال فهيدة الدغمي لأهتمامها ودعمها .