بعد خروجها من أوبك .. هل تمهد الدوحة لانسحابها من مجلس التعاون الخليجي؟

المناطق.. إسلام داوود

قرار آخر غير منطقي وغير مفهوم، يخرج من قطر “الحمدين”، ليزيد من الأسئلة المثيرة، حول ماهية صانعي القرار في الدوحة، هل هو أميرها أم تنظيم الحمدين، أم النظام الإيراني.

وأعلنت قطر، الاثنين أنها ستنسحب من أوبك اعتبارا من يناير القادم، للتركيز على قطاع الغاز..

وبالرغم من نفي الدوحة وجود عوامل سياسية وراء القرار الغريب، إلا أن سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري قال “لا نقول إننا سنخرج من نشاط النفط لكن المنظمة تسيطر عليها دولة واحدة”

قرار الدوحة، برغم عدم أهميته الاقتصادية الكبيرة، لكون الدوحة، أحد أصغر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلا أنه يحمل إشارات كبرى، على أن القرار السياسي لقطر بات إيرانيا بامتياز.

فالدوحة تبدي استعدادها للخروج من كيان اقتصادي قوي ومؤثر عالميا، مثل “أوبك” كي لا تضطر مستقبلا للخضوع لقراراته بزيادة الإنتاج النفطي، وتعويض خروج إيران من السوق النفطي.

وكان الرئيس الأمريكي أقر في نوفمبر الماضي حزمة جديدة من العقوبات على إيران، والتي من شأنها تقليل صادراتها النفطية للخارج، وصولا إلى جعل الإيرادات النفطية الإيرانية عند مستوى الصفر.

وجاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة، في إطار الحزمة الثانية من العقوبات، التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو الماضي، بسبب عدم التزامها بروح الاتفاق واستمرار أنشطتها الإرهابية والتوسعية في المنطقة.

لكن الدوحة والتي تقاربت مع طهران، كان لها موقفا رماديا من القرار الأمريكي الأخير، إذ لم تعلن دعمها للقرار أو تبدي استعدادها لتعويض أي نقص محتمل في الصادرات النفطية للعالم بفعل الانسحاب الإيراني.

موقف يرجع في الأساس لتقارب قطر من إيران، في ظل استمرارها في الخروج عن النسق العربي، الساعي لمواجهة أطماع إيران، وزاد تقارب الدوحة من طهران، وصبغت عليه صفة الوضوح والعلنية، بعد إعلان الدول العربية “مصر، السعودية، الإمارات، البحرين” مقاطعة قطر سياسيا وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية، مع قطر على خلفية، دعمها للإرهاب وإيران.

وتعقيبا، على القرار الأخير لقطر بالانسحاب من أوبك، قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الاثنين إن قرار الدوحة الانسحاب من منظمة أوبك يعكس انحسار نفوذها.

وكتب قرقاش تغريدة على موقع تويتر جاء فيها “البعد السياسي للقرار بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية”.

القرار القطري، المفاجئ، أثار تكهنات حول القمة الخليجية الجديدة، التي تستضيفها، الرياض، وأسئلة حول نية قطر عدم المشاركة في القمة وربما الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، برمته، كتتويج للجهود الإيرانية، في هدم أكبر كيان عربي مازال قائما ويستطيع مواجهة أطماعها.

وكانت مصادر أشارت في وقت سابق، إلى أن كل دول المجلس ستشارك في القمة المقبلة بالرياض، لكن يظل الموقف القطري محل تشكك في ظل ارتهان الدوحة وقرارها بطهران.