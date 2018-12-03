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في ليلة عنوانها الوفاء الاحتفال بالمقدم عبدالرحمن الشواف

في ليلة عنوانها الوفاء الاحتفال بالمقدم عبدالرحمن الشواف
http://almnatiq.net/?p=664267
المناطق -الرياض

في ليلة كان عنوانها الوفاء احتفلت قبيلة ال مطلقة الوداعين بأحد أبطال الوطن من أبناءهم وهو المقدم الركن عبدالرحمن بن محمد الشواف والذي عاد الى ارض الوطن بعد رحلة علاجية أثر تعرضة لأصابة بالحد الجنوبي بترت فيه يده.

وقد بدات فقرات الحفل الخطاب بتلاوة أيات من القران الكريم ثم القيت كلمة ال مطلقة القاها الشيخ مبارك ال مطلقه وبعد ذلك تم القاء قصيدة نبطية ترحيبة من الشاعر سلطان بن محمد بن سمحان ال مطلقة رحب فيها بجميع الحضور الذين شرفوا هذا الأحتفال وتطرق شجاعة البطل عبدالرحمن الشواف.

عقب ذلك تم عرض فيديو مرئي بعنوان رجال ورمال تحدث عن تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز وحتى يومنا هذا كما تحدث بشكل مفصل عن بطولات وأمجاد عريس هذا الأحتفال منذ بداية التحاقة بالقوات المسلحة وحتى يومنا هذا.

ثم تم عرض اوبريت وطني لعدد من المنشدين ثم القى الشاعر خليفة بن راشد الوالي من دولة الأمارات العربية المتحدة قصيدة نبطية نالت أستحسان الحضور حيث جسدت مدى التلاحم بين شعب المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.

ثم القيت كلمة معالي الوزير المفوض بوزارة الخارجية الأستاذ مهدي بن فهد الفاران والذي أكد فخره وأعتزازة بجميع شهداء هذا الوطن وجميع المصابين مؤكدا حرص حكومتنا الرشيدة على الوقوف معهم بشكل دائم وقدم شكرة لجميع قبيلة المطلقة على هذا التنظيم الرائع للأحتفال.

وقد اشتملت أيضا فقرات الحفل على تكريم بعض شهداء الواجب الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن. وهم الملازم أول عبدالله بن مهدي الفاران والملازم أول محمد بن سالم العمور.
وفي ختام الحفل تم تكريم اللجنة المنظمة للأحتفال وجميع من بذلوا جهودا كبيرة في الأعداد لهذا الأحتفال .

حضر الحفل عدد كبير من من ابناء الوطن من عدة مناطق وعدد كبير من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع وعدد من زملاء المحتفى به من قوات التحالف من الجيش الإماراتي.

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