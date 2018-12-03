نفّذ برنامج طموحنا دفء أرواحنا الثالث .. براعم التحدي يقيم اليوم العالمي للإعاقة

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أقام مركز براعم التحدي للرعاية النهارية لذوي الإعاقة يوم الأثنين ٢٥ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٣ ديسمبر2018 م ؛ اليوم العالمي للإعاقة في مقر المركز ، مُدمجاً معه اللقاء الأسري الثاني و بداية أسبوع طموحنا دفء أرواحنا الثالث .

حيث كانت الاحتفالية من خلال تقديم بعض الفقرات بمشاركة بعض الجهات الحكومية و الخاصة و تضمنت فقرات الحفل القران الكريم من إلقاء الطفلة ريم الحارثي و بعدها السلام الملكي يليه مشاركات متعددة لفصول المركز و مشاركة عرض مسرحي من الابتدائية السادسة عشر بسكاكا ، و أيضاً مشاركة الروضة السادسة بسكاكا من خلال عرض تقديم مسرحي يوضح حقوق الطفل ، كما كان للابتدائية الثالثة بقارا مشاركة بمسرحية عن متلازمة داون .

بعد ذلك تحدثت الأخصائية الاجتماعية ؛ المشرفة على اللقاء الأسري في كلمة عن أهمية تهيئة البيئة الاجتماعية للطفل و أبرز معوقاتها داخل و خارج المنزل ، بعدها تقدمت أخصائية التغذية بطرح أفضل الأكلات الصحية المناسبة للأطفال خلال فترة الشتاء ، و من ثم كان لفنية التمريض فقرة أوضحت من خلالها أمراض الشتاء و طرق الوقاية منها ، و اختتمت فقرات الحفل في مبادرة لطيفة من أُم طفل متخرج من المركز حيث تم التحاقه بالتعليم بعد تأهيله و تدريبه في المركز خلال سنتين ؛ حيث ذكرت دور المركز بعد الله في مساعدة طفلها ، و عن أهم العقبات التي واجهتها و استطاعت بفضل الله و مساعدة المركز تجاوزها مع طفلها ، و من ثم الحاقه بالتعليم العام ، مثنية و شاكرة على جهود المركز فيما يقدمه لخدمة هذه الفئه .

و في نهاية الفقرات تم السحب على جوائز قيمة للحضور.

و في شأن متصل و تضامناً مع بداية تفعيل أسبوع طموحنا دفء أرواحنا ؛ تم توزيع كسوة شتوية لأطفال المركز مع تهيئة الفصول و الأقسام المساندة بما يلزم للتدفئة طوال موسم الشتاء.

بعدها توجه الحضور إلى صالة الأركان التي تضمّنت عددًا من الأركان للخدمات التي يقدمها المركز(العلاج الطبيعي والوظيفي و العلاج النفسي و العلاج بالترفيه و الفن التشكيلي و العلاج بالنطق والتخاطب ، التغذية والتمريض بالإضافة إلى أكاديمية موهوبي براعم التحدي).

كما تم القيام بجولة على كافة فصول المركز حيث شارك كل فصل بأفكار تخص هذا اليوم العالمي بمساعدة اطفالهم داخل الفصول .

الجهات المشاركة في تنفيذ و تفعيل البرامج (جامعة الجوف -قسم التربية الخاصة- ، مدارس وارفة العلم ، الابتدائية الثامنة بقارا ، الابتدائية الثالثة بقارا ، الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي spta) .

من جانبها قدمت إدارة مركز براعم التحدي وافر الشكر و التقدير لجميع من ساهم في الدعم و الرعاية و المشاركة (محل الهرم ، محل قطوف و حلا ، محل بسبوستك ، محل حلويات ركن القصيم ، ركن البوفيه أم فارس)و لكل من لبى قبول الدعوة من الضيوف و المدعوين ، و الشكر موصول لطاقم مركز براعم على تعاونهم في الاحتفال والاحتفاء بهذا اليوم العالمي ، مثمنين للجميع هذا التعاون وسائلين الله العلي القدير مزيداً من التقدم والنجاح .