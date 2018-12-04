احدث الأخبار

كوريا الشمالية تنقلب على سلاحها الدعائي.. “السيدة الوردية”
أبرز المواد
 قطر.. ساحة تجارب لأسلحة تركيا
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم لاستقبال 30 مليون معتمر سنوياً
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تدعو الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على إيران
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: مقتل مطلوب أمني أثناء تواجده بمقر سكنه في جدة
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع
أبرز المواد
 علماء يكتشفون علاجا لمشكلة الصلع التي تؤرق الملايين
أبرز المواد
 نفّذ برنامج طموحنا دفء أرواحنا الثالث .. براعم التحدي يقيم اليوم العالمي للإعاقة
منطقة الجوف
 في ليلة عنوانها الوفاء الاحتفال بالمقدم عبدالرحمن الشواف
منطقة الرياض
 بعد خروجها من أوبك .. هل تمهد الدوحة لانسحابها من مجلس التعاون الخليجي؟
أبرز المواد
 تفاصيل قاسية.. متقاعدة تكشف أسرار الحياة الشخصية لمضيفات الطيران!
أبرز المواد
 هيئة تطوير منطقة مكة تطلق مبادرة استقبال مطالب ومقترحات أهالي المحافظات عبر تطبيق ذكي
منطقة مكة المكرمة
كوريا الشمالية تنقلب على سلاحها الدعائي.. “السيدة الوردية”

كوريا الشمالية تنقلب على سلاحها الدعائي.. “السيدة الوردية”

أبرز المواد
قطر.. ساحة تجارب لأسلحة تركيا

قطر.. ساحة تجارب لأسلحة تركيا

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم لاستقبال 30 مليون معتمر سنوياً

وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم لاستقبال 30 مليون معتمر سنوياً

أبرز المواد
الولايات المتحدة تدعو الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على إيران

الولايات المتحدة تدعو الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على إيران

أبرز المواد

شرطة مكة المكرمة: مقتل مطلوب أمني أثناء تواجده بمقر سكنه في جدة

شرطة مكة المكرمة: مقتل مطلوب أمني أثناء تواجده بمقر سكنه في جدة
http://almnatiq.net/?p=664280
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة التاسعة من مساء يوم أمس الأحد 24 / 3 / 1440هـ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء تواجده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعًا بشريًا في محاولة الفرار من رجال الأمن، حيث تمت متابعته وبمطالبته بتسليم نفسه، استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار مما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل ونتج عن ذلك مقتله، وقد تعرض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.
وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تنقلب على سلاحها الدعائي.. “السيدة الوردية”

كوريا الشمالية تنقلب على سلاحها الدعائي.. “السيدة الوردية”
قطر.. ساحة تجارب لأسلحة تركيا

قطر.. ساحة تجارب لأسلحة تركيا
وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم لاستقبال 30 مليون معتمر سنوياً

وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم لاستقبال 30 مليون معتمر سنوياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*