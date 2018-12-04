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فرنسا تدين اختبار إيران لصاروخٍ باليستي

فرنسا تدين اختبار إيران لصاروخٍ باليستي
http://almnatiq.net/?p=664295
المناطق - وكالات

أعربت فرنسا اليوم عن قلقها إزاء إجراء إيران اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى، مدينةً هذا العمل المستفز والمزعزع للاستقرار.
وأضافت في بيان لها على موقع وزارة الخارجية الفرنسية أنّ هذا الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، داعية إيران للتوقف على الفور عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.

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