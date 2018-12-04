طفل في الثامنة يكسب 22 مليون دولار عبر يوتيوب سنويا

المناطق - وكالات

يعيش معظم الناس حياتهم بأكملها دون أن يروا حتى مبلغ المليون دولار، إلا أن صبي في الثامنة من عمره نجح في كسر القاعدة، وجنى 22 مليون دولار في عام واحد، وذلك من خلال “يوتيوب”.

ويملك الطفل ريان قناة على يوتيوب تدعى “Ryan ToysReview”، أنشأها والداه له في مارس 2015، ليقوم من خلالها بتقييم ألعاب الأطفال.

وأوضحت مجلة فوربس، أن ريان يحتل المرتبة الأولى ضمن الأعلى أجرا على يوتيوب، إذ وصل دخله السنوي إلى 22 مليون دولار، جاءت جميعها، باستثناء مليون واحد، من الإعلانات التي تسبق الفيديوهات الخاصة به، بالإضافة إلى الفيديوهات التي يدعمها رعاة.

وبما أن ريان لا يزال طفلا، فإن 15 في المئة من دخله يجب أن يوضع في حساب بنكي لا يسمح له باستخدامه إلا بعد أن يبلغ الـ 18 من العمر.

ومنذ انطلاق قناة ريان، وصلت عدد المشاهدات لمقاطع الفيديو الخاصة به إلى 26 مليار مشاهدة، فيما يتابعه نحو 17,3 مليون شخص حول العالم.

ولدى سؤال ريان عن سبب متابعة الناس للفيديوهات الخاصة به، أجاب قناة “إن بي سي” قائلا: “لأنني مسلٍ ولأنني مضحك”.