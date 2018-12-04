لحملة الدبلوم.. الخطوط الحديدية تعلن وظائف مراقب محطة

المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف بمسمى مراقب معلومات المحطة (Station Information Controller) في مدينة (الرياض) لحملة الدبلوم.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة أو دبلوم بعد الثانوية العامة في تخصص مناسب.

– خبرة لا تقل عن سنتين في الأعمال ذات الصلة بمنظمات السكك الحديدية أو شركات المرافق العامة أو المكاتب الحكومية أو السفارات.

– مهارات تواصل مهنية جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.

– القدرة على فهم الأنظمة المعقدة وامتلاك مهارات جيدة في تقنية المعلومات.

– القدرة على التعامل بسرعة وفعالية في الحالات الطارئة الغير متوقعة.

الوصف الوظيفي:

– توفير معلومات سريعة وحديثة وواضحة من غرفة التحكم في المحطة في محطات ركاب شركة سار.

– مراقبة الوضع التشغيلي للمحطة وضمان سلامة وراحة حركة الركاب داخل المحطة وموقف السيارات.

– تقديم معلومات سريعة وحديثة وواضحة من مركز مراقبة المحطة إلى الركاب في المحطات.

– مساعدة مشرف المحطة من خلال تنظيم الاتصالات الخارجية وتولي مهام المشرف على المحطة كما هو مطلوب.

– مراقبة حركات الركاب في المحطة (المنصات) وموقف السيارات والاتصال بمشرف المحطة لإدارة الركاب.

– رصد حالة معدات المحطة.

– التنبيه والإبلاغ عن الحوادث في المحطة وموقف السيارات.

– الإستجابة للحالات الطارئة عند الاقتضاء.

– الاتصال بالجهات الخارجية بما في ذلك الشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء الطوارئ.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال قراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.