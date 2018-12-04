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لحملة الدبلوم.. الخطوط الحديدية تعلن وظائف مراقب محطة

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لحملة الدبلوم.. الخطوط الحديدية تعلن وظائف مراقب محطة

لحملة الدبلوم.. الخطوط الحديدية تعلن وظائف مراقب محطة
http://almnatiq.net/?p=664304
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف بمسمى مراقب معلومات المحطة (Station Information Controller) في مدينة (الرياض) لحملة الدبلوم.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة أو دبلوم بعد الثانوية العامة في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنتين في الأعمال ذات الصلة بمنظمات السكك الحديدية أو شركات المرافق العامة أو المكاتب الحكومية أو السفارات.
– مهارات تواصل مهنية جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.
– القدرة على فهم الأنظمة المعقدة وامتلاك مهارات جيدة في تقنية المعلومات.
– القدرة على التعامل بسرعة وفعالية في الحالات الطارئة الغير متوقعة.

الوصف الوظيفي:

– توفير معلومات سريعة وحديثة وواضحة من غرفة التحكم في المحطة في محطات ركاب شركة سار.
– مراقبة الوضع التشغيلي للمحطة وضمان سلامة وراحة حركة الركاب داخل المحطة وموقف السيارات.
– تقديم معلومات سريعة وحديثة وواضحة من مركز مراقبة المحطة إلى الركاب في المحطات.
– مساعدة مشرف المحطة من خلال تنظيم الاتصالات الخارجية وتولي مهام المشرف على المحطة كما هو مطلوب.
– مراقبة حركات الركاب في المحطة (المنصات) وموقف السيارات والاتصال بمشرف المحطة لإدارة الركاب.
– رصد حالة معدات المحطة.
– التنبيه والإبلاغ عن الحوادث في المحطة وموقف السيارات.
– الإستجابة للحالات الطارئة عند الاقتضاء.
– الاتصال بالجهات الخارجية بما في ذلك الشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء الطوارئ.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال قراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.

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