لحملة الدبلوم.. الخطوط الحديدية تعلن وظائف مراقب محطة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف بمسمى مراقب معلومات المحطة (Station Information Controller) في مدينة (الرياض) لحملة الدبلوم.
وجاءت الشروط على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة أو دبلوم بعد الثانوية العامة في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنتين في الأعمال ذات الصلة بمنظمات السكك الحديدية أو شركات المرافق العامة أو المكاتب الحكومية أو السفارات.
– مهارات تواصل مهنية جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.
– القدرة على فهم الأنظمة المعقدة وامتلاك مهارات جيدة في تقنية المعلومات.
– القدرة على التعامل بسرعة وفعالية في الحالات الطارئة الغير متوقعة.
الوصف الوظيفي:
– توفير معلومات سريعة وحديثة وواضحة من غرفة التحكم في المحطة في محطات ركاب شركة سار.
– مراقبة الوضع التشغيلي للمحطة وضمان سلامة وراحة حركة الركاب داخل المحطة وموقف السيارات.
– تقديم معلومات سريعة وحديثة وواضحة من مركز مراقبة المحطة إلى الركاب في المحطات.
– مساعدة مشرف المحطة من خلال تنظيم الاتصالات الخارجية وتولي مهام المشرف على المحطة كما هو مطلوب.
– مراقبة حركات الركاب في المحطة (المنصات) وموقف السيارات والاتصال بمشرف المحطة لإدارة الركاب.
– رصد حالة معدات المحطة.
– التنبيه والإبلاغ عن الحوادث في المحطة وموقف السيارات.
– الإستجابة للحالات الطارئة عند الاقتضاء.
– الاتصال بالجهات الخارجية بما في ذلك الشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء الطوارئ.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال قراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.
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