حي بلا حاويات .. مبادرة لفرز النفايات المنزلية بمدينة أبها

حي بلا حاويات .. مبادرة لفرز النفايات المنزلية بمدينة أبها

منطقة عسير
دليل المسافر.. كيف تحافظ على سلامتك خارج الديار ؟

دليل المسافر.. كيف تحافظ على سلامتك خارج الديار ؟

أبرز المواد
لحملة الدبلوم.. الخطوط الحديدية تعلن وظائف مراقب محطة

لحملة الدبلوم.. الخطوط الحديدية تعلن وظائف مراقب محطة

أبرز المواد
“ناسا”: مخلوقات فضائية ذكية زارت الأرض

“ناسا”: مخلوقات فضائية ذكية زارت الأرض

أبرز المواد

حي بلا حاويات .. مبادرة لفرز النفايات المنزلية بمدينة أبها

حي بلا حاويات .. مبادرة لفرز النفايات المنزلية بمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=664316
المناطق - عسير

بدأت أمانة منطقة عسير استعداداتها للبدء في تطبيق المرحلة الأولى لمبادرة حي بلا حاويات والتي ستنفذ التجربة في حي الضباب بمدينة أبها خلال الأشهر القادمة ، وذلك سعياً لجعل شوارع مدينة أبها خالية من الحاويات.

حيث تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة فرز النفايات بين سكان أبها تدريجياً بدءاً بالفرز الثنائي في الحاويتين الخضراء والسوداء، والتقليل في المدى البعيد من تكاليف الجمع والنقل للنفايات المنزلية بشكل عام.

وتسعى أمانة عسير من هذه المبادرة إلى خفض كميات النفايات الواردة للمدافن، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعاون الجماعي بين سكان الحي والبلديات في التخلص من النفايات، وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى سكان الحي تجاه نظافته وجماله، وتثقيف سكان الحي بالمعارف اللازمة تجاه المحافظة على البيئة والطرق السليمة للتخلص من النفايات.

وتأتي فكرة مبادرة حي بلا حاويات عن طريق رفع الحاويات المنتشرة حالياً في شوارع وممرات الأحياء، وفرز النفايات في المنازل بفصل العضوية عن غير العضوية ووضعها في الحاويات المخصصة لها، حيث خصصت الأمانة الحاويات الخضراء للنفايات غير العضوية وتشمل البلاستيك والزجاج والمعادن والأوراق بينما الحاويات السوداء للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير كبقايا الأطعمة ومواد الطبخ بكامل أشكالها، و سيتم إخراجها في أوقات محدده خارج المنزل وذلك ليتم تفريغها وإعادتها مره أخرى عبر ضاغطات مخصصة لكل حاوية.

وألمحت الأمانة إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام السكان بإخراج الحاويات من المنازل في الوقت المحدد والالتزام بالفرز، مشيرة إلى أنها ستقوم خلال الأشهر المقبلة بتوزيع هذه الحاويات “الخضراء والسوداء” على قاطني حي الضباب بمدينة أبها بشكل مجاني .

ووضعت أمانة المنطقة جدولاً زمنياً لإخراج وجمع نفايات حاويات النفايات “الخضراء والسوداء” من المنازل بشكل روعي فيه جمعها بشكل يومي .

الجدير بالذكر بأن الامانة قد حرصت على توفير حاويات سعة 120 لترًا للفيلا الواحدة ، مشيرةً إلى أنها ر اعت عند اختيارها لحاويات النفايات الجديدة التي ستوزع على المنازل أن تكون جيدة الصنع، خفيفة الوزن محكمة الغلق لمنع تسرب الروائح، ذات مرونة عالية تتحمل السقوط والاحتكاك أثناء التفريغ، ويكون الهيكل مقاومًا للحرارة والتفاعلات الكيميائية، وذات سطح أملس لامع سهل التنظيف، مدمج بها عجلتان ومقبض لسهولة السحب وقاعدة لسهولة التثبيت.

روابط ذات صلة

بالصور ..دوريات الشرطة والمرور برجال ألمع يكثفان جهودهما لتنظيم عمليات السير على طرق المحافظة

بالصور ..دوريات الشرطة والمرور برجال ألمع يكثفان جهودهما لتنظيم عمليات السير على طرق المحافظة
آل حموض يتابع الإستعدادات النهائية ويناقش الخطة التنفيذية لفعاليات مهرجان المجاردة

آل حموض يتابع الإستعدادات النهائية ويناقش الخطة التنفيذية لفعاليات مهرجان المجاردة
أمير عسير يقدم واجب العزاء في شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان “آل فردان”

أمير عسير يقدم واجب العزاء في شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان “آل فردان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*