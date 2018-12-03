حي بلا حاويات .. مبادرة لفرز النفايات المنزلية بمدينة أبها

المناطق - عسير

بدأت أمانة منطقة عسير استعداداتها للبدء في تطبيق المرحلة الأولى لمبادرة حي بلا حاويات والتي ستنفذ التجربة في حي الضباب بمدينة أبها خلال الأشهر القادمة ، وذلك سعياً لجعل شوارع مدينة أبها خالية من الحاويات.

حيث تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة فرز النفايات بين سكان أبها تدريجياً بدءاً بالفرز الثنائي في الحاويتين الخضراء والسوداء، والتقليل في المدى البعيد من تكاليف الجمع والنقل للنفايات المنزلية بشكل عام.

وتسعى أمانة عسير من هذه المبادرة إلى خفض كميات النفايات الواردة للمدافن، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعاون الجماعي بين سكان الحي والبلديات في التخلص من النفايات، وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى سكان الحي تجاه نظافته وجماله، وتثقيف سكان الحي بالمعارف اللازمة تجاه المحافظة على البيئة والطرق السليمة للتخلص من النفايات.

وتأتي فكرة مبادرة حي بلا حاويات عن طريق رفع الحاويات المنتشرة حالياً في شوارع وممرات الأحياء، وفرز النفايات في المنازل بفصل العضوية عن غير العضوية ووضعها في الحاويات المخصصة لها، حيث خصصت الأمانة الحاويات الخضراء للنفايات غير العضوية وتشمل البلاستيك والزجاج والمعادن والأوراق بينما الحاويات السوداء للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير كبقايا الأطعمة ومواد الطبخ بكامل أشكالها، و سيتم إخراجها في أوقات محدده خارج المنزل وذلك ليتم تفريغها وإعادتها مره أخرى عبر ضاغطات مخصصة لكل حاوية.

وألمحت الأمانة إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام السكان بإخراج الحاويات من المنازل في الوقت المحدد والالتزام بالفرز، مشيرة إلى أنها ستقوم خلال الأشهر المقبلة بتوزيع هذه الحاويات “الخضراء والسوداء” على قاطني حي الضباب بمدينة أبها بشكل مجاني .

ووضعت أمانة المنطقة جدولاً زمنياً لإخراج وجمع نفايات حاويات النفايات “الخضراء والسوداء” من المنازل بشكل روعي فيه جمعها بشكل يومي .

الجدير بالذكر بأن الامانة قد حرصت على توفير حاويات سعة 120 لترًا للفيلا الواحدة ، مشيرةً إلى أنها ر اعت عند اختيارها لحاويات النفايات الجديدة التي ستوزع على المنازل أن تكون جيدة الصنع، خفيفة الوزن محكمة الغلق لمنع تسرب الروائح، ذات مرونة عالية تتحمل السقوط والاحتكاك أثناء التفريغ، ويكون الهيكل مقاومًا للحرارة والتفاعلات الكيميائية، وذات سطح أملس لامع سهل التنظيف، مدمج بها عجلتان ومقبض لسهولة السحب وقاعدة لسهولة التثبيت.