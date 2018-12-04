ماذا قالت “مكافحة التطرف” في أولى تغريداتها عبر الحساب الرسمي في “تويتر” فور تدشينه!

ماذا قالت “مكافحة التطرف” في أولى تغريداتها عبر الحساب الرسمي في “تويتر” فور تدشينه!

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ماذا قالت “مكافحة التطرف” في أولى تغريداتها عبر الحساب الرسمي في “تويتر” فور تدشينه!

ماذا قالت “مكافحة التطرف” في أولى تغريداتها عبر الحساب الرسمي في “تويتر” فور تدشينه!
http://almnatiq.net/?p=664320
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة عن تدشين حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وأوضحت “مكافحة التطرف” في ملف التعريف الخاص بحسابها “@ce_pss”: “نتكامل مع الجميع لتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح”.
لا مكان بيننا لمتشددٍ
ونشر الحساب ضمن أولى تغريداتها مساء أمس الإثنين، مقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي قال فيها: “لا مكان بيننا لمتشددٍ يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل العقيدة السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان بيننا لمنحلٍ يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يُسرِ الدين لنشر أهدافه”.
في القريب العاجل
أما التغريدة الثانية فكانت عبارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن مكافحة التطرف، والتي قال فيها: “سوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه”.

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