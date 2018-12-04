توقعات بهطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

توقعات بهطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

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منطقة عسير

توقعات بهطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

توقعات بهطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ،ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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