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السفارة السعودية في لبنان تنفي إدّعاء وهّاب

السفارة السعودية في لبنان تنفي إدّعاء وهّاب
http://almnatiq.net/?p=664329
المناطق_الرياض

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان ادعاء الوزير السابق وئام وهاب بأن دبلوماسياً أبلغ فرع المعلومات بالتوجه للجاهلية، مؤكدة أن الغاية الرخيصة من هذا الادعاء مكشوفة للجميع.

كما أكدت السفارة حرص المملكة الدائم على وحدة لبنان واستقراره.

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