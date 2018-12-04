حقيقة وجود شريحة تجسس داخل الهواتف الذكية!

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أوضح متخصص التقنية والأمن المعلوماتي، سمير الجنيد، حقيقة ما تردد بشأن وجود شريحة تجسس مثبتة ببطاريات الهواتف الذكية.

وقال الجنيد عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إن هناك شائعة تنتشر بشكل متكرر حول وجود شريحة تجسس مثبتة ببطارية الهاتف الذكي، هدفها التجسس على المستخدم وسرقة بياناته.

وأضاف: ولكن بالحقيقة أن هذه شريحة NFC التي تنقل بيانات بشكل لاسلكي سواءً لعمليات الدفع أو الطباعة أو نقل البيانات وحتى للشحن لبعض الموديلات.