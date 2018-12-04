انتهاكات حقوق الإنسان في كندا: شرطية تضرب مصابا على السرير (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو، أثار موجة سخط عارمة في الأوساط الكندية، شرطية تعتدي بالضرب على مصاب من السكان الأصليين، وهو مقيد الكتفين فوق حاملة لنقل المرضى.

وعلقت هيئة الإذاعة الكندية، الاثنين، على الفيديو بالقول إن شرطية كندية في مدينة ثاندر باي بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد، اعتدت بالضرب والسحل على فتى يبلغ من العمر 17 عاما في أثناء تقديم العلاج له، ما أثار موجة سخط كبيرة في الأوساط الكندية.

وأظهر مقطع الفيديو الشرطية تنهال بالضرب على المصاب وتصرخ في وجهه قائلة: “هذا يكفي. لا تبصق في وجههي”، فيما تقف إلى جوارها شرطية أخرى، لم تتدخل لحماية الشاب المصاب الذي كان يرقد على النقالة.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن أحد ممثلي السكان الأصليين، ألفين فيدلر، قوله “نحن غاضبون من تصرف الشرطية الذي ظهر في الفيديو. لا نعرف كل التفاصيل المتعلقة بالحادث، لكن لا يوجد مبرر لمثل هذه المعاملة العنيفة لشاب أعزل”.

وأضاف أن الفتى الظاهر في فيديو الضرب، ينتمي إلى جماعة تسكن منطقة نائية في مقاطعة أونتاريو.