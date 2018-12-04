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رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن العلاقة بين رخصة المعلم والعلاوة السنوية

رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن العلاقة بين رخصة المعلم والعلاوة السنوية
http://almnatiq.net/?p=664348
المناطق_الرياض

أكد رئيس تقويم التعليم الأمير فيصل المشاري أنه من لم يستطع في الاستمرار في المسار المهني الذي تتطلبه «رخصة المعلم» قد توقف علاوته السنوية ولن يستطيع الانتقال من رتبة لرتبة دون تجديد.
وأضاف رئيس تقويم التعليم في برنامج مع الصورة الذي يذاع على روتانا خليجية أن اللائحة الجديدة لرخصة المعلم لن تمكن المعلم من الحصول على الرخصة إذا لم يجتاز الاختبار للمرتبة ذاتها أو لمرتبة أعلى.
وتابع: اللائحة الجديدة ستضع المعلم الجديد تحت الاختبار لمدة عامين لن يحصل فيها على رخصة ثم يرقى بين ثلاث رتب نهائية.

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