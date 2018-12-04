احدث الأخبار

“كابيتكال إيكونوميكس”: لن تؤثر أسعار النفط على الاقتصاد السعودي القوي حتى لو وصلت إلى 50 دولارا
أبرز المواد
 رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن العلاقة بين رخصة المعلم والعلاوة السنوية
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يفضح إرهاب النظام الإيراني: هل يقبل العرب الركوع للولي الفقيه؟
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى حفل تكريم 211 طالباً بجائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بالرس
أبرز المواد
 ساعات قبل حسم الحكومة العراقية.. لماذا يتحفظ مقتدى الصدر على فالح الفياض؟
أبرز المواد
 انتهاكات حقوق الإنسان في كندا: شرطية تضرب مصابا على السرير (فيديو)
أبرز المواد
 قتلى في أحداث عنف بعد ذبح بقرة شمالي الهند
أبرز المواد
 السفارة السعودية في لبنان تنفي إدّعاء وهّاب
أبرز المواد
 حقيقة وجود شريحة تجسس داخل الهواتف الذكية!
أبرز المواد
 ماذا قالت “مكافحة التطرف” في أولى تغريداتها عبر الحساب الرسمي في “تويتر” فور تدشينه!
أبرز المواد
 توقعات بهطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 اختراقات أجهزة “الراوتر” تعصف بـ1.7 مليون جهاز حول العالم
أبرز المواد
“كابيتكال إيكونوميكس”: لن تؤثر أسعار النفط على الاقتصاد السعودي القوي حتى لو وصلت إلى 50 دولارا

“كابيتكال إيكونوميكس”: لن تؤثر أسعار النفط على الاقتصاد السعودي القوي حتى لو وصلت إلى 50 دولارا

أبرز المواد
رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن العلاقة بين رخصة المعلم والعلاوة السنوية

رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن العلاقة بين رخصة المعلم والعلاوة السنوية

أبرز المواد
خالد بن سلمان يفضح إرهاب النظام الإيراني: هل يقبل العرب الركوع للولي الفقيه؟

خالد بن سلمان يفضح إرهاب النظام الإيراني: هل يقبل العرب الركوع للولي الفقيه؟

أبرز المواد
أمير القصيم يرعى حفل تكريم 211 طالباً بجائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بالرس

أمير القصيم يرعى حفل تكريم 211 طالباً بجائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بالرس

أبرز المواد

“كابيتكال إيكونوميكس”: لن تؤثر أسعار النفط على الاقتصاد السعودي القوي حتى لو وصلت إلى 50 دولارا

“كابيتكال إيكونوميكس”: لن تؤثر أسعار النفط على الاقتصاد السعودي القوي حتى لو وصلت إلى 50 دولارا
http://almnatiq.net/?p=664350
المناطق_الرياض

أكد تقرير كابيتكال إيكونوميكس الدولي، أن أسعار النفط لن تؤثر على الاقتصاد السعودي القوي حتى لو وصلت إلى 50 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير الدولي أن الاقتصاد السعودي بإمكانه مقاومة انخفاض أسعار النفط دون الشعور بتداعيات كبيرة، مشيرا إلى قدرة السعودية على تمويل أي عجز تجاري من احتياطياتها من العملات الأجنبية لمدة عشر سنوات على الأقل.

وذكر التقرير أن المنتجين يواجهون معضلة قبل الاجتماع الوزاري لـ”أوبك” وخارجها نهاية الأسبوع الجاري بشأن قرار خفض الإنتاج أو البقاء على المعدلات الإنتاجية الحالية، حيث إن خفض الإنتاج يؤدى إلى تآكل الحصة السوقية بينما بقاء الإنتاج مرتفعا يهدد بمزيد من الانخفاضات السعرية الحادة.

ولفت إلى أن المنتجين التقليديين في “أوبك” وخارجها يواجهون سيناريو أشبه بعام 2016 حينما قرروا خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بما في ذلك من روسيا لمواجهة موجة من انخفاض أسعار النفط، موضحا أنه في ذلك الوقت نجح المنتجون في أهدافهم لأن الجميع كانوا يائسين والآن فإن عديدا من أعضاء “أوبك” يشعرون بالإحباط لأن السوق لم تتعاف كاملا بعد من أزمة عام 2014.

وقال التقرير إن السعودية قادت المنتجين في التغلب على فترة ضعف أسعار النفط السابقة التي كانت نتيجة وطأة تدفق النفط الصخري الأمريكي، حيث إنها هي قادرة على تكرار الأمر إذ تسير في هذا الطريق بالتوازي مع خطة سعودية قوية تعتمد على تنويع مصادر إيراداتها وقد خصصت لها كثير من الأموال.

 

روابط ذات صلة

رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن العلاقة بين رخصة المعلم والعلاوة السنوية

رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن العلاقة بين رخصة المعلم والعلاوة السنوية
خالد بن سلمان يفضح إرهاب النظام الإيراني: هل يقبل العرب الركوع للولي الفقيه؟

خالد بن سلمان يفضح إرهاب النظام الإيراني: هل يقبل العرب الركوع للولي الفقيه؟
أمير القصيم يرعى حفل تكريم 211 طالباً بجائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بالرس

أمير القصيم يرعى حفل تكريم 211 طالباً بجائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بالرس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*