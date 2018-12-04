أمير القصيم يرعى حفل تكريم 211 طالباً بجائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بالرس

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس , حفل تكريم 211 طالباً بجائزة الأمير فيصل بن مشعل للتفوق العلمي “تفوق” ، والمقامة من قبل تعليم محافظة الرس بدعم من رجل الأعمال مسعد بن سعود بن سمار , اليوم , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ الرس بالإنابة بدر العساف , ومدير تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي ورجل الأعمال مسعد بن سمار .

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه لمقر الحفل , تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم رحب المتفوق عبدالعزيز الخليوي عبر كلمة ألقاها نيابة عن مدير تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي بسمو أمير منطقة القصيم , مؤكداً على أن دعم سموه لأبنائه وبناته الطلبة المتفوقين بالمنطقة يعكس تحفيزاً ومواصلة لنهل العلم وتحقيق خدمة هذا الوطن , مشيراً الى ان هذه الجوائز من شأنها تحفيز التنافس بين الطلاب للتفوق ، مؤكداً على أن الإحتفاء بالمتفوقين يؤكد عناية القيادة ـ أيدها الله ـ في تعزيز الجيل وتعليمه وتواصل تفوقه مؤكداً أن القيادة ـ أيدها الله ـ ومن خلال دعمها لقطاع التعليم خلقت بيئة تعليمة تشجع على الابداع والابتكار ، وارتقت بمهام وقدرات رجال التعليم ، مشيراً إلى ان الوفاء للوطن عرف عن أبنائه وبذلهم ودعمهم كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي ، مجدداً شكره لسموه على هذا رعايته وتشجيعه ، متمنياً ان يديم المولى عز وجل علينا نعمة الأمن والرخاء ، واصلاً شكره لداعم هذه الجائزة رجل الاعمال مسعد بن سمار ، داعياً الله ان يبارك له في ماله وولده .

إثر ذلك توالت فقرات الحفل بقصيدة ترحيبية وطنية للشاعر نايف أبا العون , تلا ذلك عرض فلم وثائقي بعنوان “مع قيادتنا” استعرض من خلاله عدد من الكلمات الوطنية لشباب وفتيات محافظة الرس , عقب ذلك قُدم أوبريت إنشادي بعنوان “مرحبا بك” , تلا ذلك مسيرة الطلاب المتفوقين , ثم عرضاً انشادياً بعنوان “يابلادي”

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين والمشاركين في انجاح حفل جائزة ، وهم داعمي وراعي الجائزة الرسمي رجل الاعمال الوجيه مسعد بن سمار والطلاب المتفوقين وفريق عمل الحفل وشركاء النجاح , والتقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب المتفوقين المكرمين في جائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بمحافظة الرس .