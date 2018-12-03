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جمعية ⁧‫شآبيب رحمة‬⁩ تحتفل باليوم العالمي للإعاقة‬⁩ بالمركز الحضاري بمحافظة ثار

جمعية ⁧‫شآبيب رحمة‬⁩ تحتفل باليوم العالمي للإعاقة‬⁩ بالمركز الحضاري بمحافظة ثار
http://almnatiq.net/?p=664367
المناطق_نجران

إحتفلت جمعية شابيب رحمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة ثار باليوم العالمي للإعاقة في ⁧‫المركز الحضاري‬⁩ ⁧‫بمحافظة ثار‬⁩ برعاية سعادة المحافظ الاستاذ/ سعيد ال حموض الشهراني وبحضور نخبة من المتحدثين في مجال التدريب والتوعيه والطب،
وابتداء الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة ترحيبية من الجمعية قدمها نائب رئيس المجلس : عايض ال مطلق
ثم فقرة توعوية بعنوان ” الاعاقة في الفكر وليست في الجسد ” قدمها الاستاذ : قناص ال سوار ، ثم ⁩اجريت مسابقة بعنوان ” ذوي إعاقة ولكن عظماء ” ثم تلاها فقرة توعوية صحية بعنوان ” ماهي الاعاقة ، من منظور علم ومجتمع ومريض قدمها د. عوض ال مخلص ثم كلمة ذوي الاعاقة قدمها عنهم مهدي ال مطلق .
وقدمت مسرحية شعرية توعوية من عدد من الطلاب ، ثم عرض مرئي عن الجمعية وفقرات اسئله توعوية قدمها م . حمدان بن سالم .
وأعلن الفائز بالمسابقة إسم يليق بهم قد أجرت الجمعية على حسابها بتويتر قبل أسابيع لتتزامن نتائج المسابقة مع الحفل وأعلن الاسم الفائز ( سفراء الأمل ) حلبوب ال مطارد ليكون إسماً يليق بهم بهذة المناسبة .
وقدمت فقرة تدريبية بعنوان ( النجاح لا يحتاج لأطراف ) قدمها المدرب إبراهيم اليامي
ثم بداء التكريم حيث أعلن عضو مجلس العالم الإسلامي للإعاقه قناص ال سوار تكريم شهداء الإنسانية ⁧‫ذيب وجاسر‬⁩ ال راكة ورئيس مجلس إدارة الجمعية سراج ال مخلص ( أوسمة الاستحقاق الإنساني لعام 1440 هـ ) منحت لهم من المجلس بهذة المناسبة .
وبختام الحفل كرمت الجمعية المحافظ بدرع شكر لتشريفه الحفل وكرمت كل الجهات الحكومية والجهات الخيرية والمشاركين بالحفل والداعمين والإعلاميين .
وأعرب الأمين العام للجمعية الاستاذ محمد فلاح ال مخلص عن شكر مجلس الإدارة وإدارة الجمعية للحضور كافه على إحياء هذا الحفل ونجاحه بحمد الله وتوفيقه والذي حضره أكثر من 100 ضيف بالحفل
والجمعية حريصة على تفعيل اليوم العالمي للإعاقه لما فيه خير وسعادة لمستفيدي الجمعية ولوقوف المجتمع مع ذوي الاعاقة وأخذت صوراً تذكارية بهذة المناسبة .

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