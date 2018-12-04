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المصحات النفسية تسمح للرقاة بعلاج مرضاها بهذه الشروط!

المصحات النفسية تسمح للرقاة بعلاج مرضاها بهذه الشروط!
http://almnatiq.net/?p=664375
المناطق_جدة

سمحت المصحات النفسية بالمناطق بدخول الرقاة الشرعيين، وذلك حسب رغبة ذوي المريض، ولكنها اشترطت أن يكون العلاج، وفقا لما جاء في الكتاب والسنة، دون أن يكون هناك تجاوز لما قد يصدر من بعض الرقاة.
من الحقوق الشرعية للمرضى
وبحسب “الوطن”، وفقًا للائحة حقوق المرضى النفسيين، ألزمت المصحة النفسية التي يخضع بها المريض للعلاج بأن تسمح بدخول الرقاة الشرعيين لها، واعتبرت أن ذلك من الحقوق الشرعية للمرضى، ولكن وفق اشتراط التنسيق بين الطبيب المعالج وأهل المريض، شريطة أن يخضع لتلك الرقية داخل المستشفى النفسية، وليس خارجها.
أخذ موافقة المريض
وأكدت اللائحة التنفيذية أن من ضمن حقوق المريض النفسي ألا يخضع المريض لعلاج تجريبي، ولا يدخل تحت بحث طبي إلا بعد أخذ موافقة المريض أو أسرته، في حال عدم مقدرته على إعطاء القرار الصائب، وشددت اللائحة على أهمية المحافظة على حريته وعدم تقييدها بعزله، إلا في الحالة التي يقدرها الطبيب المشرف على حالة المريض وبأقل الوسائل المقيدة لحريته.
وأوضحت الشروط الواجبة للمرضى النفسيين أن يعطى كافة ممتلكاته الشخصية، ويتاح له حرية التصرف بها في داخل المنشأة إذا كان قادرا على ذلك، وفي حال عدم المقدرة يتم تسليم متعلقاته الشخصية لأسرته، والسماح له باستخدام وسائل الاتصالات بشرط أن لا تتعارض مع متطلبات السلامة.

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