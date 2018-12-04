نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع القنصل المصري تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

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التقى نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أمس (الأثنين) بمقر الوزارة في مدينة الرياض، القنصل العام لجمهورية مصر العربية الدكتور إيهاب عبدالحميد، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية‪.

ونوه الدكتور أبوثنين في بداية اللقاء، بعمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكة بالأشقاء في جمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا، وبالتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، ومن بينها المجالات العمالية.

كما تناول اللقاء تبادل الخبرات وتطوير آلية التنسيق والتعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتطوير لوائح وتنظيمات العمل، وتعزيز التعاون في هذا المجال بين الجانبين.

من جهته، أشاد القنصل العام المصري، بخطوة انتقال المحاكم العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.

كما أشاد القنصل العام المصري، بما يجده العمال المصريون العاملون في المملكة، من حسن تعامل واهتمام.