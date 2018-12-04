الموافقة على إنشاءِ فريقٍ للأمن العام لسباقات السيارات والدراجات النارية

المناطق_الرياض

سعياً لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة (٢٠٣٠) وما تتضمنه من خطط ومنهجيات في تنوع الإسهامات الإيجابية للجهات الحكومية والاستفادة مما يمتاز به منسوبيها من مواهب وإمكانات وإبرازها في المناسبات والمحافل الدولية في مختلف المجالات الاجتماعية والرياضيه وغيرها.

فقد صدرت موافقة معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني بإنشاءِ فريقٍ للأمن العام لسباقات السيارات والدراجات النارية للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

وذلك بإشراف سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء/ محمد بن حسين الشريف ويمثله نخبة من مسنوبي الأمن العام من المحترفين والهواة في هذا المجال بقيادة بطل الراليات السعودي للعام ٢٠١٨م بفئة (T3) المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري.

ويأتي ذلك تأكيداً على سعي الأجهزة الأمنية أسوةً بكافة القطاعات الحكومية لرفع إسم المملكة عالياً في المحافل الدولية والسباقات العالمية.

الجدير بالذكر أن المملكة ممثلةً بالاتحاد السعودي للسيارات والدارجات الناريه تنظم سباقاتٍ دولية وعالمية أبرزها رالي حائل الدولي ورالي عسير الدولي استمراراً لما تحققه من نجاحات في استضافة وإقامة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية.