احدث الأخبار

«948» فرصة تدريبية على رأس العمل للنساء
أبرز المواد
 مزاد رابع لأصول “الصانع” في هذا الموعد.. والكشف عن حصيلة المزاد الثالث!
أبرز المواد
 ‘ناسا’: ‘نيزك مدمر’ ضخم يضرب الأرض خلال ساعات
أبرز المواد
 هدف: يعلن عن 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث عبر برنامج “تمهير”
أبرز المواد
 المصحات النفسية تسمح للرقاة بعلاج مرضاها بهذه الشروط!
أبرز المواد
 الموافقة على إنشاءِ فريقٍ للأمن العام لسباقات السيارات والدراجات النارية
أبرز المواد
 نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع القنصل المصري تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
أبرز المواد
 وظائف شاغرة لحملة الشهادة الابتدائية أو الكفاءة في حائل
أبرز المواد
 جمعية ⁧‫شآبيب رحمة‬⁩ تحتفل باليوم العالمي للإعاقة‬⁩ بالمركز الحضاري بمحافظة ثار
منطقة نجران
 الوداعين يحتفون بالبطل المقدم الشواف بعد إصابته في ميدان الشرف بالحد الجنوبي
أبرز المواد
 مقتل مطلوب أمني في جدة (فيديو)
أبرز المواد
 لوكا مودريتش يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
أبرز المواد
«948» فرصة تدريبية على رأس العمل للنساء

«948» فرصة تدريبية على رأس العمل للنساء

أبرز المواد
مزاد رابع لأصول “الصانع” في هذا الموعد.. والكشف عن حصيلة المزاد الثالث!

مزاد رابع لأصول “الصانع” في هذا الموعد.. والكشف عن حصيلة المزاد الثالث!

أبرز المواد
‘ناسا’: ‘نيزك مدمر’ ضخم يضرب الأرض خلال ساعات

‘ناسا’: ‘نيزك مدمر’ ضخم يضرب الأرض خلال ساعات

أبرز المواد
هدف: يعلن عن 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث عبر برنامج “تمهير”

هدف: يعلن عن 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث عبر برنامج “تمهير”

أبرز المواد

«948» فرصة تدريبية على رأس العمل للنساء

«948» فرصة تدريبية على رأس العمل للنساء
http://almnatiq.net/?p=664393
المناطق_الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن وجود 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج “تمهير” الهادف إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

ودعا “هدف” الراغبات في الالتحاق في الفرص التدريبية زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل “طاقات” على الرابط: https://www.taqat.sa.

ويأتي برنامج تمهير إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وتكمن أهمية البرنامج في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية.

كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها “هدف” خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل.

وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

روابط ذات صلة

مزاد رابع لأصول “الصانع” في هذا الموعد.. والكشف عن حصيلة المزاد الثالث!

مزاد رابع لأصول “الصانع” في هذا الموعد.. والكشف عن حصيلة المزاد الثالث!
‘ناسا’: ‘نيزك مدمر’ ضخم يضرب الأرض خلال ساعات

‘ناسا’: ‘نيزك مدمر’ ضخم يضرب الأرض خلال ساعات
هدف: يعلن عن 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث عبر برنامج “تمهير”

هدف: يعلن عن 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث عبر برنامج “تمهير”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*