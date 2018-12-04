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السماح للأفراد باستقدام 3 مهن إضافية من العمالة المنزلية

السماح للأفراد باستقدام 3 مهن إضافية من العمالة المنزلية
http://almnatiq.net/?p=664394
المناطق_متابعات

: ارتفع عدد مهن الخدمة المنزلية المسموح بها للاستقدام من 4 إلى 7 بعد إضافة “أخصائي علاج طبيعي – أخصائي نطق وتخاطب – مدرس خاص”، وفقًا للضوابط الجديدة لمنح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية للأفراد التي تضمنها قرار أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
الحد الأعلى للرصيد البنكي
وبحسب “المدينة”، تم بموجب الضوابط تعديل الحد الأعلى للرصيد البنكي للمستفيد الذي كان سابقًا 500 ألف ريال، وأصبح الآن 350 ألف ريال، وأصبح بمقدور طالب التأشيرة الأولى إرفاق إثبات الوظيفة فقط دون شرط أن يكون راتبه 5 آلاف ريال.
طلب تأشيرة لأول مرة
وفي حال طلب تأشيرة لأول مرة فإنه يكتفي بإرفاق إثبات الوظيفة، أو شهادة بنكية يكون الرصيد فيها لا يقل عن 25 ألف ريال، وللتأشيرة الثانية تعريف بالراتب ويكون أكثر من 7 آلاف ريال أو رصيد بنكي بـ60 ألف ريال، أما التأشيرة الثالثة فيتم إرفاق تعريف بالراتب ويشترط أن يكون 14 ألف ريال وما فوق أو رصيد بنكي لا يقل عن 90 ألف ريال، والتأشيرة الرابعة يكون تعريف الراتب لا يقل عن 20 ألف ريال أو رصيد بنكي بأكثر من 180 ألف ريال، والتأشيرة الخامسة يكون تعريف الراتب فيها فوق 30 ريال أو رصيد بنكي لا يقل عن 350 ألف ريال.
زيادة المهن المسموح بها
وتضمن القرار زيادة المهن المسموح بها لاستقدام الأفراد إلى 7 هي:(عامل منزلي أو عامل منزلية – سائق – طباخ أو طباخة – ممرض أو ممرضة – أخصائي علاج طبيعي أو أخصائية – أخصائي نطق وتخاطب أو أخصائية – مدرس خاص أو مدرسة)، أما المهن المسموح بها في السابق فكانت (عامل منزلي أو عامل منزلية – سائق – ممرض أو ممرضة – طباخ أو طباخة).

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