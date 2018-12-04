إطلاق أول هاتف ذكي يعتمد على تقنيات “بلوك تشين”

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بات تضمين تقنيات التحول الرقمي أمرا أساسيا في جميع المجالات والأجهزة، فتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية باتت أمرا ضروريا ومعيارا أساسيا في تصنيع الأجهزة الحديثة مهما اختلفت سواء كانت الطائرات الحربية أو السيارات أو حتى أجهزة الهواتف الذكية، فقد أعلنت شركة Sirin Labs العاملة في مجال تطوير العتاد الخاص بمحفظة التخزين ونظم التشغيل إطلاق هاتفها الذكي الجديد Finney، وهو هاتف ذكي يقدم تجربة تكنولوجيا البلوك تشين المحمولة والمتكاملة مع محفظة التشفير المضمنة، إلى جانب تكنولوجيا وتصميم الهاتف المحمول الأكثر حداثة.

ويعمل الهاتف الجديد بالاعتمادعلى نظام تشغيل Sirin OS الذي طورته الشركة، وهو عبارة عن منصة بنية تحتية للمعاملات المحمولة الآمنة لتمكين وظيفة البلوك تشين داخل بيئة محمولة، حيث جرى تصميم نظام التشغيل كنسخة معدلة من نظام أندرويد أوريو 8.1 معتمدة من قبل “جوجل” للتغلب على التحديات الأمنية المرتبطة باستخدام وتخزين العملة الرقمية المشفرة على الأجهزة المحمولة، ويتيح نظام التشغيل الوظائف الفريدة لهاتف Finney، بما في ذلك محفظة التشفير للتخزين وتشغيل التطبيقات غير المركزية وتطبيق محفظته التشفير المدمجة، وهو نظام أمان إلكتروني متعدد الطبقات قائم على التعلم السلوكي.

وتشكل الشاشة الآمنة أحد العناصر الأكثر إثارة للاهتمام، وهي شاشة مصغرة مدمجة في الجزء العلوي من الهاتف، وتنشط المحفظة حيث يتم استخدامها للتحقق من المعاملات وتأكيد عنوان المستلم ونوع العملة وكل ذلك من خلال الجهاز، وتبعا إلى أن السلامة والأمان تعتبر أمرا بالغ الأهمية، فإن العتاد الخاص بالمحفظة منفصل عن عتاد الهاتف، وترتبط بالإنترنت عندما يطلب منها ذلك فقط، ويتميز الهاتف بتضمنه سوقا للتطبيقات غير المركزية إلى جانب ميزة خدمة تحويل الرموز المميزة لتسديد الدفعات بسهولة.

ومن حيث المواصفات، فإن الهاتف مصنوع من المعدن وزجاج جوريلا جلاس، ويتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 845 من كوالكوم، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وشاشة رئيسة بقياس 6 إنشات بدقة 2160×1080 بيكسل، في حين تمتلك محفظة التخزين الباردة شاشة بحجم 2 إنش.

كما يتضمن الهاتف كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل إلى جانب بطارية بسعة 3280 ميلي أمبير، ومستشعر بصمة الإصبع.