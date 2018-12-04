بتوجيه ولي العهد .. نقل المذيع غالب كامل عبر الإخلاء الطبي إلى المستشفى العسكري بالرياض

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وصل إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي المذيع غالب كامل الذي عانى من أزمة صحية أثناء وجوده في الأردن، وتم نقله بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أمر بعلاجه في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.

وقال رائد نجل المذيع غالب كامل في حسابه بتويتر : الحمدلله حمدا كثيرا، وصل الوالد شفاه الله و عافاه إلى أرض الوطن الحبيب، الشكر والعرفان والتقدير لسيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمين ولسمو الأمير خالد سفيرنا في الأردن على ماقدموه لوالدنا الحبيب ، حفظهم الله من كل شر و مكروه”.

وأوضح وفقا لـ”العربية”، “وصل الوالد اليوم إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي، وأدخلناه المستشفى العسكري وبمجرد وصوله شعرنا بأنه في معنويات أفضل وارتاح نفسيا”.

وعن الوعكة الصحية التي تعرض لها أكد رائد أن والده يعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي ونصحه الأطباء بالعيش في مكان يخلو من الغبار بحسب تأكيده، وانتقل من الرياض إلى المدينة المنورة ومنها إلى الأردن.

يذكر أن المذيع غالب كامل من الجيل المؤسس الذي واكب انطلاقة البث الإذاعي في الستينات، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية على شاشة التلفزيون السعودي في الثمانينات والتسعينات، قدم فيها عددا من البرامج إضافة إلى نشرات الأخبار الرئيسية.