احدث الأخبار

إسرائيل تكشف “أنفاقاً هجومية” لحزب الله.. وتحمل لبنان المسؤولية
أبرز المواد
 الرئيس الإيراني يهدد بوقف صادرات النفط من الخليج !
أبرز المواد
 خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت تؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين
أبرز المواد
 قرقاش: محادثات السويد فرصة حاسمة للحل في اليمن
أبرز المواد
 جازان.. لاعب يفجع بوفاة والده بالمدرجات خلال مباراة فريقه
أبرز المواد
 بتوجيه ولي العهد .. نقل المذيع غالب كامل عبر الإخلاء الطبي إلى المستشفى العسكري بالرياض
أبرز المواد
 إطلاق أول هاتف ذكي يعتمد على تقنيات “بلوك تشين”
أبرز المواد
 السماح للأفراد باستقدام 3 مهن إضافية من العمالة المنزلية
أبرز المواد
 «948» فرصة تدريبية على رأس العمل للنساء
أبرز المواد
 مزاد رابع لأصول “الصانع” في هذا الموعد.. والكشف عن حصيلة المزاد الثالث!
أبرز المواد
 ‘ناسا’: ‘نيزك مدمر’ ضخم يضرب الأرض خلال ساعات
أبرز المواد
 هدف: يعلن عن 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث عبر برنامج “تمهير”
أبرز المواد
إسرائيل تكشف “أنفاقاً هجومية” لحزب الله.. وتحمل لبنان المسؤولية

إسرائيل تكشف “أنفاقاً هجومية” لحزب الله.. وتحمل لبنان المسؤولية

أبرز المواد
الرئيس الإيراني يهدد بوقف صادرات النفط من الخليج !

الرئيس الإيراني يهدد بوقف صادرات النفط من الخليج !

أبرز المواد
خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت تؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت تؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

أبرز المواد
قرقاش: محادثات السويد فرصة حاسمة للحل في اليمن

قرقاش: محادثات السويد فرصة حاسمة للحل في اليمن

أبرز المواد

جازان.. لاعب يفجع بوفاة والده بالمدرجات خلال مباراة فريقه

جازان.. لاعب يفجع بوفاة والده بالمدرجات خلال مباراة فريقه
http://almnatiq.net/?p=664411
المناطق - الرياض

فجع لاعب ناشئي نادي (الوطن) من محافظة ضمد بمنطقة جازان، عاصم الحجاجي، بوفاة والده “مشعوي الحجاجي”، إثر أزمة قلبية أثناء حضوره مباراة براعم الوطن ضد نادي الاتحاد، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بالمنطقة.

ونعى اللاعب والده عبر حسابه في #تويتر قائلاً: “أبي كنت لي كل شيء.. كنت الأب والأخ والصديق سبعة عشر عاماً قضيتها معك لم تكن كافية ولكنها الأقدار”، مضيفاً: “لم أكن أتصور أن يأتي هذا اليوم الذي أفتقدك إلى الأبد والوجع الأكبر أنني فقدتك من أمام المستقبل الذي رسمته لي وكأنني بصدى صوتك يقول: سأكون بجواركم يا أبنائي إلى أن تحشرج روحي”.

روابط ذات صلة

إسرائيل تكشف “أنفاقاً هجومية” لحزب الله.. وتحمل لبنان المسؤولية

إسرائيل تكشف “أنفاقاً هجومية” لحزب الله.. وتحمل لبنان المسؤولية
الرئيس الإيراني يهدد بوقف صادرات النفط من الخليج !

الرئيس الإيراني يهدد بوقف صادرات النفط من الخليج !
خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت تؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت تؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*