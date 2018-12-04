جازان.. لاعب يفجع بوفاة والده بالمدرجات خلال مباراة فريقه

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فجع لاعب ناشئي نادي (الوطن) من محافظة ضمد بمنطقة جازان، عاصم الحجاجي، بوفاة والده “مشعوي الحجاجي”، إثر أزمة قلبية أثناء حضوره مباراة براعم الوطن ضد نادي الاتحاد، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بالمنطقة.

ونعى اللاعب والده عبر حسابه في #تويتر قائلاً: “أبي كنت لي كل شيء.. كنت الأب والأخ والصديق سبعة عشر عاماً قضيتها معك لم تكن كافية ولكنها الأقدار”، مضيفاً: “لم أكن أتصور أن يأتي هذا اليوم الذي أفتقدك إلى الأبد والوجع الأكبر أنني فقدتك من أمام المستقبل الذي رسمته لي وكأنني بصدى صوتك يقول: سأكون بجواركم يا أبنائي إلى أن تحشرج روحي”.