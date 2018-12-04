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قرقاش: محادثات السويد فرصة حاسمة للحل في اليمن

قرقاش: محادثات السويد فرصة حاسمة للحل في اليمن
http://almnatiq.net/?p=664414

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الثلاثاء، أن المحادثات اليمنية المرتقبة في السويد تشكل “فرصة حاسمة” للسلام.

وكتب في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه على تويتر “إن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية، ودعم التحالف العربي للسلام”. وأضاف: “نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي لليمن”.

كما أكد الوزير الإماراتي في تغريدة لاحقة أن “حلاً سياسياً مستداماً بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية”. وأضاف “لا يمكن أن تتعايش دولة مستقرة وهامة للمنطقة مع ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق”.

يذكر أن القرار 2216 صدر في أبريل 2015، ونص على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وأبرزها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

ويتوقع أن تعقد جولة المشاورات الجديدة يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، في السويد، بعد أن فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف، في سبتمبر الماضي، إثر رفض الحوثيين في اللحظة الأخيرة السفر.

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