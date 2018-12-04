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خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت تؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

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خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت تؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت تؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=664417
المناطق - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقام بنقل الرسالة لسمو أمير دولة الكويت صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقبال سموه له بقصر بيان اليوم.
وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت والشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري والشيخ خالد العبدالله الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية بالديوان الأميري ومعالي أحمد فهد الفهد وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سمو أمير دولة الكويت.

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